أوكرانيا: تسجيل 217 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 217 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية،" أنه خلال اليوم الماضي، وقع 217 اشتباكا مع القوات الروسية، مع تصاعد الاشتباكات، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية بشن 73 غارة جوية على مناطق تابعة للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، ونفذت عناصر الجيش الروسي خمس ضربات صاروخية، كما أسقطت 108 قنابل، وأطلقت 5 آلاف و300 قذيفة، بما في ذلك 215 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية ووحدات من المدفعية استهدفت مناطق ارتكاز للقوات والأسلحة الروسية.