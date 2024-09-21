جرادة: لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان

اشار النائب الياس جرادة، في حديث للـLBC، الى "لمن أُصيب في العدوان الاسرائيلي "نُعطيه البصر ويُعطينا البصيرة" ومن موقعي المهني أقدّم كل ما املك بلا تردد"، لافتا الى انني "لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان ويبيدون الاطفال والقيم والمفاهيم".

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