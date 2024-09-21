نقلت وكالة اسوشييتد برس عن مسؤولين، أن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لم يزر إسرائيل في جولته الأخيرة لأن ذلك قد يدفع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لقول شيء يقوض الوساطة".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن مسؤولين: بلينكن لم يزر إسرائيل في جولته الأخيرة لأن ذلك قد يدفع نتانياهو لقول شيء يقوض الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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