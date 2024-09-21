وزير الصحة: 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء حتى الآن في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، سقوط 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الحصيلة حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مؤكدا وجود 68 جريحا تم نقلهم الى 12 مستشفى.
وفي مؤتمر صحافي، كشف الأبيض ان حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والاربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 شهيدا.
وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".
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