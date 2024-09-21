شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: تدفق الاستثمارات الأجنبية يؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى والأولوية للقطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ، وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المجمع الصناعى الأول لشركة "بيكو" التركية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة المنزلية، على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 110 ملايين دولار، يشير إلى تدفق مجموعات صناعية من أوربا للعمل فى السوق المصرى، فى ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وفى مقدمتها الرخصة الذهبية التى تختصر الإجراءات وتوفر الكثير من الوقت والجهد لصالح البدء فى عمليات الإنتاج، خاصة وأن الرئيس التنفيذى لشركة بيكو التركية قال خلال الافتتاح إن مصنع العاشر من رمضان يعتزم التصدير بنسبة 60% من الإنتاج لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعنى مزيدا من الانتشار لعلامة " صنع فى مصر"

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، أن تدفق الاستثمارات التركية للعمل والإنتاج فى مصر ، قد بدأ بعد الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا أوائل سبتمبر الجارى ، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لدعم التنمية والاستثمار في مجالات متنوعة مثل السياحة وإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والسياسات التنافسية و زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والعمران والصحة والطاقة والمالية والمشروعات المشتركة والزراعة والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية،مع تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال فى البلدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون وتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية والتعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى المملكة العربية السعودية تأتى فى سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى جذب الاستثمارات العربية وتعظيم الشراكات مع الأشقاء، وهى الزيارة التى تكللت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، والذى وجه "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما أكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة و تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يجرى العمل من الجانبين على المستوى الفنى ، للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر