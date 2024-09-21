غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. حزب الله يتلقى ضربة موجعة بمقتـ.ل 16 من أبرز قياداته

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى حزب الله اللبناني ضربة موجعة، مساء أمس الجمعة، حيث أعلن الحزب في بيان له عن مقتل القيادي إبراهيم عقيل المعروف باسم "الحاج عبدالقادر" خلال الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان ومعه 15 من قادة قوة الرضوان.

وأضاف بيان الحزب أن إبراهيم عقيل كان أحد كبار قادة حزب الله استهدفته غارة إسرائيلية هو وقادة آخرون من حزب الله.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية، إبراهيم عقيل، أحد كبار قادة حزب الله وقادة آخرين من قوة الرضوان خلال اجتماع في الضاحية الجنوبية.

ونعى حزب الله في بيانات متتالية 15 عنصرا، بينهم القيادي أحمد محمود وهبي الذي "تولى مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي"، وفق بيان للحزب. وكان مصدر آخر مقرب من حزب الله أفاد الجمعة أن الاستهداف حصل خلال اجتماع عقيل مع "قادة" ميدانيين في الحزب.

والغارة التي نفذتها طائرة إف 35 إسرائيلية بـ4 صواريخ على مجمع القائم في ضاحية بيروت الجنوبية، استهدفت اجتماعا سريا في الأنفاق، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد حصل على معلومات بشأن اجتماع سري نادر لقيادة الرضوان، انعقد في نفق تحت الأرض.

ونعى حزب الله حتى الآن 15 من قياداته الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي للضاحية، وهم:

1-إبراهيم عقيل

2-أحمد وهبي

3-محمود ياسين

4-سامر حلاوي

5-حسن ماضي

6-محمد رضا

7-محمد العطار

8-أحمد ديب

9-عبدالله حجازي

10-عارف الرز

11-حسن حسين

12-عباس مسلماني

13-حسين حدرج

14-حسن عبد الساتر

15- مهدي جمول

16- جهاد خنافر

وقالت مصادر لقناة "العربية" إن جميع القياديين الذين قتلوا خلال غارة الضاحية هم من قوة الرضوان وكانت مهمتهم التدريب والتسليح والإعداد.

يشار إلى أنه خلال شهرين فقط، تلقى حزب الله ضربتين، استهدفتا اثنين من كبار قادته: فؤاد شكر ثم إبراهيم عقيل، خليفة فؤاد شكر، في المنطقة ذاتها.

وفي حصيلة أولية سابقة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الغارة الإسرائيلية وإن العدد مرشح للزيادة مع عمل فرق الإنقاذ طوال الليل. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 66 شخصا أصيبوا، منهم تسعة في حالة حرجة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تطورات ستحدث على جبهة الشمال خلال الأيام القادمة، قال مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الخطوط الحمراء السابقة في المواجهة مع حزب الله لم تعد موجودة، وإن إسرائيل رفعت مستوى المواجهة مع حزب الله.