اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الى أن "لا تخلو الحروب من التضحيات والخسارات توازياً مع تحقيق الأهداف والإنتصارات، في لبنان، نعيش حرباً سيبرانية مع الذكاء الإصطناعي قد تنجح في تحقيق أهداف للعدو ويقع ضحيتها أطفالٌ ونساءٌ وأبرياء في كلّ مرّة، وقد ينجح العدو في استهداف قادة جهاديين للحزب واغتيالهم، إلاّ أنّ رهان البعض في الداخل والخارج أنّ بنية المقاومة قد تضعف أو تهتز من جرّاء هذه الإغتيالات يُظهر جهلهم الكامل لها ولكل هذه العقود من التخطيط والعمل والإنتصار، وستثبت الأيّام والأسابيع والأشهر المقبلة صحّة هذا الكلام. رحم الله الشهيد القائد ابراهيم عقيل وجميع الشهداء الذين قضوا بالأمس، والتعازي القلبية الحارة إلى الأخوة في قيادة حزب الله وعائلات الشهداء".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: رهان البعض في الداخل والخارج أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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