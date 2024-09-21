القناة 12 الإسرائيلية: 63% يرون أن نتانياهو ينوي إقالة غالانت وتعيين جدعون ساعر لاعتبارات سياسية شخصية

افاد استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية، بأن "63% يرون أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ينوي إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من وزارة الدفاع وتعيين جدعون ساعر لاعتبارات سياسية شخصية". واشارت الى أن "69% من المشاركين يرون أن جدعون ساعر غير مناسب لمنصب وزير الدفاع"، مضيفة أن "72% من المشاركين يرون أن دوافع جدعون ساعر للانضمام إلى الحكومة هي لمصالحه الشخصية".

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