استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة أطفال من تحت ركام منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خانيونس جنوب القطاع، انتشل الدفاع المدني ثلاثة شهداء من تحت ركام منزل استهدفه الاحتلال بالصواريخ، كما استشهد وجرح ثلاثة آخرون جراء استهداف الاحتلال لمنزل في الحي النمساوي غرب المدينة.

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