مكتب الأوتشا : نقص 70% في المواد الطبية الحرجة في جنوب غزة و65% من الحالات الطارئة تنتظر الإجلاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا) أن النقص الحاد في المواد الطبية يستمر في التأثير سلبًا على المرافق الصحية في قطاع غزة، حيث أعلنت مرافق الرعاية الصحية العامة في جنوب القطاع عن نقص يزيد عن 70 % في المواد الطبية الحرجة.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قائمة المرضى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي تتزايد يوميًا، حيث لم يتم إجلاء سوى 35 % من الحالات الطارئة منذ أكتوبر 2023، في حين بقيت 65 % من الحالات عالقة بسبب غياب آلية إحالة فعالة.

ورغم وجود 15 فريقًا طبيًا طارئًا في القطاع، بما في ذلك ثلاثة فرق في شمال غزة، تواجه جهود دعم العاملين الصحيين المحليين تحديات بسبب تكدس الإمدادات الطبية التي لم يُسمح لها بالدخول.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الخدمات الصحية الطارئة، إذ قدمت المستشفيات في غزة أكثر من 1.4 مليون استشارة طبية حتى الآن هذا العام، على الرغم من استمرار العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.

على صعيد آخر، أعرب العاملون الإنسانيون عن قلقهم من عدم قدرتهم على توفير المواد اللازمة للحماية من الظروف الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من مخاطر الفيضانات التي قد تهدد 38 موقعًا مؤقتًا للنزوح و13 موقعًا متفرقًا في جنوب القطاع.

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