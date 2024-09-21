منظمة "ميديترانيا" الإيطالية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي

طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية من المحكمة الجنائية الدولية "التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا"، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية وكالة فرانس برس.
وأكدت "ميديتيرانيا" في بيان، أن "ليبيا ليست بلدا آمنا بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغما عنهم يمثل بالتالي "جريمة خطرة جدا".
وأشارت إلى أن التعاون "في عمليات ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار". ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء "تحقيق مستقل".
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