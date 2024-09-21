الدفاع الروسية: تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية معظمها فوق مقاطعة بريانسك

افادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت خلال الليلة الماضية 101 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك، وكذلك إقليم كراسنودار وبحر آزوف". وجاء في بيان وزارة الدفاع، "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 طائرة مسيرة أوكرانية".

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