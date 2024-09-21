شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق رؤية مصر 2030.. تعرف على أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصري، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد في هذا التقرير أهم أهداف المبادرة:

1- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

2- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

3- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

4- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

5- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

6- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.

7- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية .

8- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات .

9- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف .

10- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .

11- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.