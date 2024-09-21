بوضوح، كان محمد الفايد وحشًا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وصف محامون يمثلون 37 ضحية مزعومة لمالك هارودز السابق الملياردير الراحل محمد الفايد بأنه "وحش". وقالت إحدى ضحاياه المزعومين إنه كان "مفترسًا" "افترس الأكثر ضعفًا".

وفي مؤتمر صحفي في لندن، اليوم الجمعة، وصف المحامون الذين يمثلون 37 ضحية مزعومة للانتهاك الجنسي، الفايد بأنه "وحش تمكن من ضحاياه من خلال نظام ساد متجر هارودز".

وقال المحامي دين أرمسترونغ إن قضية الفايد "تجمع بعضًا من أكثر العناصر المروعة" من بين تلك العناصر بما في ذلك جيمي سافيل وجيفري إبستين وهارفي واينستين.

وكان رجل الأعمال المصري المولد، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، السيطرة على متجر الأقسام الفاخرة في عام 1985 ثم وسع لاحقًا مصالحه التجارية لتشمل فندق ريتز باريس ونادي فولهام لكرة القدم.

فرصة عمر غير بريئة

ونقلت (سكاي نيوز) عن إحدى ضحاياه المزعومات، ناتاشا، قولها إنها كانت "شابة، ساذجة وبريئة تمامًا" عندما انتقلت إلى لندن.

واعتقدت أنها حصلت على "فرصة العمر" عندما حصلت على وظيفة في هارودز واعتقدت أنها بدت "بريئة تمامًا" عندما عُرض عليها أموال إضافية وهدايا لتأخذها إلى والديها.

وقالت ناتاشا: "دون علمي، دخلت إلى عرين الأسد، وكرًا للتغطية والخداع والأكاذيب والتلاعب والإذلال وسوء السلوك الجنسي الفادح"، ووصفت فايد بأنه "مفترس"، "يفترس الأكثر ضعفًا".

وقالت إنها استدعيت إلى شقة فايد الخاصة ذات ليلة "بحجة مراجعة الوظيفة" قبل "إغلاق الباب خلفي".

وقالت: "رأيت باب غرفة نومه مفتوحًا جزئيًا - كانت هناك ألعاب جنسية معروضة". "شعرت بالرعب. جلست على حافة الأريكة ثم... قفز رئيسي، الشخص الذي أعمل لديه، عليّ".

خائفة ومريضة

وقالت ناتاشا، بعد أن تمكنت من "تحرير نفسها"، ضحك عليها وقال لها "لا تتكلمي عن هذا الأمر مع أي شخص"، الأمر الذي جعلها تشعر "بالخوف والمرض".

وتحدثت أكثر من 20 موظفة سابقة عن تعرضهن للاعتداء والعنف الجسدي في عقارات في لندن وباريس في تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت خمس من النساء إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل فايد، بينما تقدمت أخرى الآن لتزعم أنها تعرضت لاعتداء جنسي "مقزز" من قبل الملياردير.

بيان هارودز

وقال متجر هارودز في بيان يوم الخميس إنها "مذهولة تمامًا" من مزاعم الإساءة واعتذرت لضحايا فايد المزعومين.

كما أنشأ المتجر صفحة على موقعه على الإنترنت تدعو الموظفين السابقين إلى التقدم إذا كانت لديهم مزاعم.

وقال الفريق القانوني المشارك في دعوى مدنية ضد هارودز لفشلها المزعوم في توفير نظام عمل آمن لموظفيها إنهم يهدفون إلى تحقيق العدالة لضحايا "شبكة واسعة من الانتهاكات".

استغلال الشركات

وقال المحامي بروس دروموند في المؤتمر الصحفي إن هذه "واحدة من أسوأ حالات الاستغلال الجنسي للشركات" التي شهدها هو و"ربما العالم".

وأضاف المحامون إن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا، في حين كان البعض منهم في سن 15 أو 16 عامًا، وتم اختيارهم خصيصًا لأدوارهم قبل أن يُطلب منهم الخضوع لفحوصات طبية خاصة،.

وقالت المحامية الأميركية غلوريا ألريد، التي مثلت متهمي وينشتاين، وآر كيلي، وبيل كوسبي، إن الاتهامات تشمل الاغتصاب المتسلسل، ومحاولة الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على القاصرات.

قلب هارودز الفاسد

وقالت إن هناك "شيئًا فاسدًا في قلب هارودز"، حيث "تحت البريق والجاذبية كانت هناك بيئة سامة وغير آمنة ومسيئة".

وقيل إن الهجمات المزعومة وقعت في أماكن بما في ذلك متجر لندن، وكذلك فندق ريتز في باريس ومقر إقامة دوق وندسور السابق في العاصمة الفرنسية.

الإرهاب تعزز بالتهديدات

وقال المحامون إنهم على علم بالادعاءات التي قدمها موظفون في شركات أخرى يملكها فايد ويمثلون النساء اللاتي عملن في فندق ريتز.

وقالت السيدة ألريد: "لقد استخدم ثروته وسلطته للتلاعب بالضحايا الإناث والسيطرة عليهن من أجل متعته الجنسية".

وقالت إن معظم ضحاياه المزعومات "شعرن بالرعب ولم يكن لديهن مكان يلجأن إليه"، وأن "رعبهن تعزز بالتهديدات والمراقبة والتنصت على الهاتف".

وقال المحامي أرمسترونغ إن الادعاء يظهر "فشلاً ذريعاً في تحمل المسؤولية المؤسسية" من جانب هارودز و"لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية".

عناصر مروعة

وقال: "تجمع هذه القضية بين بعض أكثر العناصر المروعة في القضايا التي شملت جيمي سافيل وجيفري إبستين وهارفي وينشتاين".

- سافيل لأنه في هذه الحالة، كما في تلك الحالة، كانت المؤسسة، كما نقول، على علم بالسلوك.

- إبستاين لأنه في تلك الحالة، كما في هذه الحالة، كان هناك نظام مشتريات قائم لتوريد النساء والفتيات - كما تعلمون هناك بعض الضحايا الصغار جدًا.

- وينشتاين، لأنه كان شخصًا في أعلى قمة المنظمة هو الذي أساء استخدام سلطته.

لا اتهامات

وكان الفايد قد اتُهم سابقًا بالاعتداء الجنسي والتحرش بالعديد من النساء، لكن تحقيقات الشرطة في عام 2015 لم تسفر عن أي اتهامات.

لقد خاض حملة طويلة في أعقاب وفاة ابنه، المنتج السينمائي دودي الفايد والأميرة ديانا في عام 1997، زاعمًا أن حادث السيارة في باريس لم يكن حادثًا بل تم تدبيره من قبل أجهزة الأمن البريطانية.

مذهولون تمامًا

وقال هارودز في بيان: "نحن مذهولون تمامًا من مزاعم الإساءة التي ارتكبها محمد الفايد. كانت هذه تصرفات فرد كان عازمًا على إساءة استخدام سلطته أينما عمل ونحن ندينها بأشد العبارات".

وأضاف البيان: "نحن نعترف أيضًا أنه خلال هذه الفترة كشركة، خذلنا موظفينا الذين كانوا ضحاياه، ولهذا نعتذر بصدق".

وتابع: "إن هارودز اليوم شركة مختلفة تمامًا عن تلك التي يمتلكها ويسيطر عليها فايد بين عامي 1985 و2010، فهي تسعى إلى وضع رفاهية موظفينا في قلب كل ما نقوم به".

وختم المتجر الشهير بيانه: "لهذا السبب، منذ ظهور معلومات جديدة في عام 2023 حول مزاعم تاريخية عن الاعتداء الجنسي من قبل فايد، كان من أولوياتنا تسوية المطالبات بأسرع ما يمكن، وتجنب الإجراءات القانونية المطولة للنساء المعنيات."

وإلى ذلك، قال قائد شرطة العاصمة كيفن ساوثورث: "نحن على علم بمزاعم مختلفة عن جرائم جنسية تم تقديمها على مدى عدد من السنوات فيما يتعلق بالراحل محمد الفايد والتي تم الإبلاغ عنها إلى شرطة العاصمة.

وأضاف: "تم التحقيق في كل منها، وفي الحالات المناسبة، تم طلب المشورة من هيئة الادعاء العام. لم تسفر هذه التحقيقات عن أي اتهامات."