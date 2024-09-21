النشرة: تفجير جهازي لاسلكي مفخخين تم العثور عليهما بالقرب من منزل النائب سليم عون في كسارة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه تم العثور منذ قليل على جهازي لاسلكي مفخخين بالقرب من منزل النائب سليم عون في كسارة .

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعملت على تفجيرهما.