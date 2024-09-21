افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه تم العثور منذ قليل على جهازي لاسلكي مفخخين بالقرب من منزل النائب سليم عون في كسارة .
وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعملت على تفجيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تفجير جهازي لاسلكي مفخخين تم العثور عليهما بالقرب من منزل النائب سليم عون في كسارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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