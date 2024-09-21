"متهم في قضية اعتداء جنسي من 20 سنة".. مفاجآت جديدة بشأن صلاح التيجاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشف عبد الرحيم يحيى، محامي ضحايا الداعية "صلاح التيجاني"، عن مفاجآت خلال التحقيق مع المتهم في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن ضحايا "التيجاني" ادعين أن الشيخ تحرش بهن في الزاوية، مقر عمله في إمبابة، مضيفًا أن التيجاني له واقعة سابقة تعود لعام ٢٠٠٤، حيث اشتكت إحدى السيدات أمام النيابة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي كامل داخل الزاوية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حينها، لكن الدعوى أُغلقت لصعوبة الإثبات والإجراءات القانونية الأخرى.

وأضاف "يحيى" في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أن المتهم يتبع سلوكًا ثابتًا في الوقائع التي يرتكبها، حيث يلامس ضحاياه ويجبرهن على الاستماع لكلامه.

وتجمع العشرات من مريدي "التيجاني" أمام مقر نيابة شمال الجيزة الابتدائية بشارع السودان لدعمه أمام جهات التحقيق في قضية اتهامه بالتحرش بفتاة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني بعد اتهام فتاة له بالتحرش بها، وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وصرح مصدر بأن التحقيقات كشفت ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت إحدى السيدات شخصًا زاعمةً أنه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء أثناء محادثاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتقدم ببلاغ رسمي في هذا الشأن.

وبالفحص تبين أن الشخص المذكور قد تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها، متهمًا إياها بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

كما تبين أن الشخص المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وتم فصله منها مسبقًا، وهو ما أكده مسؤول الطريقة في بيانه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ عرض الطرفين على النيابة العامة.