أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظم أهالى قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بوقف محطة المياه التى تغذي القرية عن العمل وتوصيلهم بمحطة مياه جبل شيشة.

تأتي هذه الوقفة على الرغم من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن الوضع الصحي بأسوان، وإرساله فرق طبية برئاسة نائب وزير الصحة، للتقصي ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء زيادة حالات الاصابة بنزلات معوية و حدوث بعض الوفيات.

وقال المهندس أحمد عبد المالك أحد اهالى قرية أبو الريش، : إن الوضع خرج عن السيطرة وسيارات الإسعاف لا تكف لنقل حالات المصابين يوميا، ولابد من وقف ضخ المياه الملوثة للقرية وتوصيل خط مياه القرية بمحطة مياه جبل شيشة أو محطة مياه قريال"

وأضاف عبد المالك، أن مجموعة من قيادات القرية اجتمعوا اليوم مع المسؤولين وقدموا مطالب القرية وأهمها : عزل مرشح أبو الريش قبلى وإجراء صيانة كاملة له، مع مد مأخذ المياه المغذي للمرشح الى منتصف نهر النيل، وربط قرية أبو الريش بشبكة جبل شيشة او محطة فريال، وإدراج قرية ابو الريش فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليتم تغيير خطوط مياه الشرب وإدراج مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وتابع عبد المالك: " أن من أهم المطالب التى طرحناها اليوم هو وضع حل لمشكلة مصرف السيل وعدم إلقاء مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي فى المصرف والذي يصب فى نهر النيل بالقرب من مأخذ مياه القرية".

وكان الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان قاما اليوم بزيارة مستشفى دراو المركزى للاطمئنان على الحالات المرضية المصابة بالنزلات المعوية ، وزيارة عدد من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو لبث الطمأنينة في نفوس المصابين، وأيضاً الأهالى بهذه القرى من خلال وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم، وهذا ما تجسد واقعاً ملموساً بقيام الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات والمرشحات والمنازل ، والتى تم إجراء التحاليل المعملية لها، وأثبتت على أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية ، وعدم وجود أي تغيرات بها .

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