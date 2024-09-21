حزب الله ينفذ 16 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله 16 عملية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 20-09-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات .

تفاصيل عمليات حزب الله يوم الجمعة:

1- استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- استهداف مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

5- استهداف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف مقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن ‏بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

7- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

8- استهداف المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

9- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

10- استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

11- استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

12- استهداف ثانٍ لمقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

13- الساعة 20:40 استهداف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

14- الساعة 20:40 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

15- بعد متابعة ‏ومراقبة لجنود العدو وعند وصول دبابة ميركافا إلى مرتفع أبو دجاج استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:26 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى تدميرها.‏

16- استهداف مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية.