35 مليار يورو قرض أوروبي جديد لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء زيارتها كييف أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 35 مليار يورو «39 مليار دولار».

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن المفوضية الأوروبية اتخذت «خطوة حاسمة» في تعزيز الدعم لأوكرانيا من خلال اقتراح حزمة مساعدات مالية شاملة تتكون من آلية التعاون في قرض أوكرانيا بقيمة تصل إلى 45 مليار يورو (50 مليار دولار) وقرض استثنائي للمساعدة المالية الكلية بقيمة 35 مليار يورو (39 مليار دولار).

وأكد البيان أن «هذا القرض سيضمن دعماً مالياً مستقراً وطويل الأمد لتعافي أوكرانيا وقدرتها على الصمود في حربها ضد روسيا».

وأضاف أنه مع «استمرار أوكرانيا في مواجهة تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب، فإن هذا الاقتراح يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بسيادة أوكرانيا وتعافيها الاقتصادي».

وتستفيد هذه الحزمة من «الأرباح الاستثنائية غير العادية من الأصول الروسية المجمدة، ما يرسل إشارة واضحة مفادها بأن عبء إعادة بناء أوكرانيا سوف يتحمله المسؤولون عن تدميرها»، وفق البيان.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه يمكن لأوكرانيا استخدام هذا الدعم لسداد القروض المؤهلة من الاتحاد الأوروبي والمقرضين الآخرين المشاركين في مبادرة «قروض تسريع الإيرادات الاستثنائية لأوكرانيا» التابعة لمجموعة السبع «جي 7».

ويتطلب الاقتراح موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس قبل أن يدخل حيز التنفيذ، كما أكدت المفوضية أنها ستعمل لضمان اعتماده بسرعة نظراً للحاجة الملحة للاقتراح.

وفي سياق آخر، قال الكرملين أمس، إن القوات الروسية ستستعيد السيطرة على منطقة كورسك «في الوقت المناسب»، دون ذكر موعد تحقيق ذلك.

وتوغلت أوكرانيا داخل منطقة «كورسك» في السادس من أغسطس.

وقال قائد روسي كبير، إن القوات الروسية استعادت قريتين في «كورسك».

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس، أن السلطات الروسية ليس لديها شك في أن قواتها ستستعيد السيطرة على المنطقة رغم أن الوضع هناك «صعب للغاية».

وفي السياق، رفضت موسكو أمس، «خطة النصر» التي كشف عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واعتبرتها حيلة لإبقاء الغرب في صف كييف، وقالت إنها لا علاقة لها بالبحث عن حل دبلوماسي أو سياسي لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي الأربعاء، إن خطته، التي لم يوضح تفاصيلها الكاملة بعد، اكتملت بعد مشاورات طويلة.

ومن المقرر أن يطرحها على الرئيس الأميركي جو بايدن وأن يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن «الخطة تبدو وكأنها حيلة من الرئيس الأوكراني لتحقيق مصلحة شخصية».

وأضافت «الهدف الوحيد هو تشكيل أو منع انهيار التحالف المناهض لروسيا، ولا علاقة لذلك بالتأكيد بمهمة إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا».