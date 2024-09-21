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3 قتلى و100 ألف متضرر بسبب فيضانات في التشيك

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ابوظبي - سيف اليزيد - براغ (وكالات)

تسببت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة «مورافيا سيليزيا» في شمال شرق التشيك في تضرر نحو 99 ألفاً و700 شخص.
ويشمل هذا الرقم هؤلاء الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة، حسب وسائل إعلام تشيكية، أمس. وواجه نحو 15 ألف شخص مخاطر فقدان حياتهم بسبب الفيضانات.  
وحتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص. وما زالت المنطقة في حالة طوارئ ويواجه من يرتكب جرائم النهب، عقوبة تصل إلى 8 أعوام في السجن.
وتستمر جهود التنظيف، حيث يساعد 330 جندياً في المناطق المتضررة، ويساعد 100 آخرون في التشيك في استعادة الطاقة. 
ويوزع رجال الإطفاء محطات غسيل متنقلة ومراحيض وسخانات وإمدادات تنظيف، بما في ذلك 1400 جهاز لإزالة الرطوبة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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