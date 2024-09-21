حزب الله: استهداف دبابة ميركافا في مرتفع أبو دجاج

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، بعد متابعة ومراقبة لجنود العدو وعند وصول دبابة ميركافا إلى مرتفع أبو دجاج استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:26 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 20-9-2024 مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية.
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