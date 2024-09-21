اكد مبعوث إسرائيل للأمم المتحدة في كلمة له امام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المخصصة حول لبنان، إنه إذا لم ينسحب حزب الله من منطقة الحدود ويعود لشمال نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها.
وشدد المبعوث الإسرائيلي للأمم المتحدة على ان إسرائيل لن تسمح لحزب الله أن يواصل هجماته، وإسرائيل ستقوم بما يلزم لإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال. واردف "إسرائيل لا تسعى إلى توسيع الصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الاسرائيلي للامم المتحدة: إسرائيل ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن مواطنيها إذا لم ينسحب حزب الله لشمال الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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