بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تمثل بداية حملة عسكرية أوسع لإضعاف قدرات حزب الله

اشارت صحيفة "بوليتيكو" الاميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين، الى ان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تمثل بداية حملة عسكرية أوسع لإضعاف قدرات حزب الله

ونقلت بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، بانه من المرجح أن تتضمن الحملة الإسرائيلية على حزب الله المزيد من العمليات.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، بان المشاورات الأمنية الجارية تبحث إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في ساحة الشمال.