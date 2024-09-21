ماكرون يحذر نتنياهو هاتفيا: إسرائيل تدفع نحو حرب بالمنطقة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن تل أبيب تدفع نحو حرب بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع نتانياهو، بعد ساعات من غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم الكثير من النساء والأطفال.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، حذر ماكرون نتانياهو قائلا له: “أنتم تدفعون المنطقة إلى الحرب”.

بدوره، رد نتنياهو على ماكرون بالقول: “بدلا من الضغط على إسرائيل، حان الوقت لفرنسا من أجل زيادة الضغط على حزب الله لوقف هجماته”.

على الصعيد ذاته نقلت “يديعوت أحرنوت” عن مسؤول سياسي فرنسي (لم تسمه) قوله: “نعتقد أن التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان زادت من احتمالات الحرب، بينما نحن مقتنعون بأن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، وسنواصل العمل من أجل ذلك”.