"الجزيرة": الغارة على الضاحية نفذت بـ4 إلى 6 صواريخ واستهدفت الطابق الثاني تحت الأرض في المبنى

كشف مراسل "الجزيرة"، أن "مبنى من 7 طوابق مدمر كليا جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، وصاروخان إضافيان استهدفا مرآب سيارات مشتركا بين مبنيين واخترقاه ليصلا إلى مقر الاجتماع المستهدف".

كذلك كشف المراسل، أن "الغارة نفذت بـ4 إلى 6 صواريخ واستهدفت الطابق الثاني تحت الأرض في المبنى".

وفي اليوم الـ350 للحرب على غزة، تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، كما أفاد بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية.