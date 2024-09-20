اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث إضافي لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة عشر شخصا. وتتوقع فرق الإنقاذ العاملة على الأرض وجود المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات رفعها حتى الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارة على الضاحية الجنوبية إلى أربعة عشر وأعمال رفع الأنقاض مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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