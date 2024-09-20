الجديد: انتشال شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في الموقع المستهدف

اشارت قناة "الجديد" الى انتشال شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في الموقع المستهدف. ولفتت معلومات "الجديد" الى انه مازالت اعمال رفع الانقاض مستمرة، و هناك اكثر من 10 مفقودين بينهم اطفال.

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