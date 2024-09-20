الجزيرة‬⁩ عن مصدر أمني لبناني: الغارة المعادية على الضاحية استهدفت لجنة قيادة الرضوان التابعة لحزب الله

اشارت قناة "⁧‫الجزيرة" نقلا‬⁩ عن مصدر أمني لبناني، الى ان الغارة المعادية على الضاحية استهدفت لجنة قيادة الرضوان التابعة لحزب الله، وذكرت بان أكثر من 20 شخصا من قيادة قوة الرضوان كانوا في الاجتماع.

واشارت المعلومات بان عددا من قادة قوة الرضوان خرجوا مصابين بعد الغارة التي استهدفتهم، ولفتت الى ان الغارة تمت بـ4 صواريخ أدت إلى انهيار المبنى وصولا للطابق الثاني تحت الأرض.