نتنياهو يدعو وزراء وقيادات عسكرية لمشاورات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا وزراء وقيادات عسكرية وأمنية لمشاورات أمنية هاتفية عاجلة، لتقييم الوضع بعد الهجوم على بيروت.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بدفع المنطقة إلى الحرب.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو رد على ماكرون بأنه بدلا من الضغط على إسرائيل فقد حان الوقت لزيادة الضغط على حزب الله.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات في المرحلة الجديدة ستستمر حتى تحقيق هدفنا وهو العودة الآمنة لسكان الشمال.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: "حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت سنواصل ملاحقة عناصر حزب الله من أجل حماية مواطنينا".