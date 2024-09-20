بالصور.. وزير التعليم يتفقد 9 مدارس فى أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يرافقه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

رافقهما خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمديرية.

شملت الجولة تفقد مدارس “الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات” التي تضم 1026 طالبة، و"طه حنفي الإعدادية بنين" التي تضم 697 طالبًا، و"خديجة يوسف الثانوية بنات" التي تضم 1390 طالبة، و"الوحدة العربية الابتدائية" التي تضم 907 طلاب وطالبات، و"درية الحسيني الابتدائية" التي تضم 822 طالبًا وطالبة، و"ناصر الثانوية العسكرية بنين" التي تضم 1923 طالبًا، و"بني مر الإعدادية بنات" التي تضم 613 طالبة، و"النهضة للتعليم الأساسي" التي تضم 1209 طلاب وطالبات، و"بني مر الابتدائية الجديدة" التي تضم 500 طالب وطالبة.

خلال الزيارة، تفقد المحافظ والوزير قاعات رياض الأطفال، والفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل الوسائط المتعددة، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية، والاقتصاد المنزلي، وقاعات الاجتماعات، وحدائق المدارس.

حرص المحافظ والوزير على التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، موجهين بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

كما اطمأنا على تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، والالتزام بالكثافات المتفق عليها، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل 50 طالبًا.

وجه الوزير مديري المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسي، والإعلان عنها، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.

كما تأكد المحافظ والوزير من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وأدوات المعامل، ووجهوا بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس.

على هامش الزيارة، أدلى المحافظ والوزير بتصريحات للوفد الصحفي المرافق، حيث أشادا بمدى جاهزية المحافظة للعام الدراسي الجديد، مؤكدين حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات.

وفي رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تقديم تعليم جيد للطلاب وإعدادهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتحقيق ذلك، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي.

من جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تقوم بدور كبير في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف استعدادًا لانطلاق العام الدراسي، فضلًا عن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوفير كل الإمكانيات وتقديم خدمة جيدة للطلاب في المدارس. كما أكد على توفير العمالة الكافية في المدارس، وأي عناصر وأدوات تحتاجها الوزارة.

ثمن المحافظ توفير الوزارة لكل الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لتقديم عملية تعليمية جيدة، بما في ذلك الكتب الدراسية، والمدرسين الأكفاء، وتجهيز الفصول، والمعامل، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.