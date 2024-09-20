ماكرون يتهم إسرائيل بدفع المنطقة إلى الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بدفع المنطقة إلى الحرب.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو رد على ماكرون بأنه بدلا من الضغط على إسرائيل فقد حان الوقت لزيادة الضغط على حزب الله.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن العمليات في المرحلة الجديدة ستستمر حتى تحقيق هدفنا وهو العودة الآمنة لسكان الشمال.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: "حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت سنواصل ملاحقة عناصر حزب الله من أجل حماية مواطنينا".