مصدر أمني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين بحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر أمني لوسائل إعلام عربية ، اليوم ، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت كانت موجهة ضد مسؤولين أمنيين وعسكريين في حزب الله، ومن بينهم إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في الحزب. وأكد المصدر أن عقيل كان أحد الأهداف البارزة في هذه الضربة.

وتأتي هذه الغارة بعد تقارير سابقة حول مقتل عقيل، المعروف بدوره المهم في قيادة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، والتي تُعد وحدة النخبة في الحزب. عقيل كان مطلوبًا من الولايات المتحدة ولبنان لتورطه في عمليات سابقة، ويُعتبر من الشخصيات الرئيسية في التخطيط والتنفيذ العسكري لحزب الله.

الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يأتي ضمن سلسلة من الغارات التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحذيرات دولية من احتمالات اندلاع حرب واسعة في المنطقة.

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الأمم المتحدة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر تأجيل زيارته إلى نيويورك للتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وذكر موقع "واينت" العبري أن نتنياهو قرر تأجيل الزيارة ليوم واحد، حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لكنه سيصل الآن يوم الأربعاء لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة.

كما أشار الموقع إلى أن مكتب رئيس الوزراء يناقش إمكانية تقليص مدة الزيارة ليعود إلى إسرائيل يوم السبت، في ظل التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتصاعد العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد شامل بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بيروت، مما يعزز المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق.

الشرطة الإسرائيلية: سقوط قذائف وتسجيل أضرار في البنى التحتية في عدة مواقع شمالي البلاد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، عن سقوط عدة قذائف في مناطق متفرقة شمالي البلاد، ما أدى إلى تسجيل أضرار في البنى التحتية في تلك المواقع.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي أن القذائف تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض المنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء. وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء تعمل على الأرض للتعامل مع الأضرار وإصلاحها، وضمان سلامة السكان في المناطق المتضررة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن، فيما دعت السلطات السكان إلى التزام الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المستمر في المنطقة الشمالية لإسرائيل، حيث تشهد المنطقة تبادلاً مكثفاً للنيران بين إسرائيل وجهات عسكرية في لبنان.