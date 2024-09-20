الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال نائب قائد فيلق القدس العميد زاده

ياسر رشاد - القاهرة - نفت مصادر إيرانية، اغتيال نائب قائد فيلق القدس العميد محمد رضا فلاح زاده، مؤكدة أن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استشهاده في العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على بيروت، "مجرد أكاذيب".

وكانت زعمت وسائل الإعلام عبرية، اغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في عدوان اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت طائرات الكيان الصهيوني – مساء الجمعة- غارة عنيفة على بناية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية في بيروت.

وأعلنت مصادر لبنانية، أن طائرات الاحتلال قصفت مبنى سكنيا في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية من بيروت، ما أدى إلى دمار كبير وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 59 آخرين في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.