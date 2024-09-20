مقتل إبراهيم عقيل القيادي البارز في حزب الله بغارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل، القيادي البارز في حزب الله اللبناني ، المعروف أيضًا باسم "تحسين"، يعد الرجل الثاني في الحزب ويشغل منصب عضو في المجلس الجهادي، أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، كما أنه قائد قوة الرضوان.

وأكد مصدر مقرب من الحزب أن الغارة الإسرائيلية كانت تستهدف عقيل بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله. يُذكر أن عقيل مطلوب من قبل القضاء اللبناني بتهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شفيق الوزان، كما أنه ملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) لدوره في تفجير السفارة الأميركية ومركز المارينز في بيروت عام 1983، مما أسفر عن مقتل 241 أميركيا.

وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، كان عقيل أيضًا مسؤولًا عن عمليات اختطاف رهائن أميركيين وألمان في لبنان خلال الثمانينات. وتصنفه الولايات المتحدة كـ"إرهابي عالمي" وتعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة تنفيذ غارة جوية على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية.

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بمليون قذيفة رغم عدم قدرته على الوفاء

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن دول الاتحاد وعدت أوكرانيا بتزويدها بمليون قذيفة مدفعية، رغم عدم تأكدها من قدرتها على تنفيذ هذا الوعد. وفي تصريح له خلال فعالية في جزيرة غران كناريا، أشار بوريل إلى أنه عند بدء الحرب في أوكرانيا، أُعطي هذا الوعد دون وجود خطة واضحة لتنفيذه.

وأوضح أن الأوروبيين ليسوا في حالة حرب ولا يسعون لذلك، مشددًا على أنهم بعيدون عن إعادة تخزين إمدادات جيوشهم. كما أضاف بوريل أن الأوروبيين يفتقرون إلى فهم كامل للبيئة الجيوسياسية المعقدة، مما يجعلهم في وضع تكنولوجي متخلف، وهو ما يعتبر خطرًا في ظل الصراعات الحالية.

وفي مارس 2024، اعترفت المفوضية الأوروبية بعدم قدرتها على تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة خلال عام واحد. وقد جدد رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، التزامه بجمع 1.5 مليون قذيفة لأوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة ضمان التمويل من الشركاء. كما أكدت روسيا مرارًا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد، مما يجعل دول الناتو طرفًا مباشرًا في النزاع.