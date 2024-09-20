زيلينسكي يكشف جانبا من "خطة النصر" في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، جانبا من "خطة النصر" التي يعتزم عرضها على الرئيس الأميركي جو بايدن قريبا.

وقال زيلينسكي إن الخطة التي وضعتها أوكرانيا في أزمتها الحالية تعتمد على قرارات سريعة يجب أن يتخذها الحلفاء هذا العام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لكييف، إن أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي والطاقة وأسلحة محلية.

وقال الرئيس الأوكراني "الخطة بأكملها تعتمد على اتخاذ حلفائنا لقرارات سريعة يجب تنفيذها بين أكتوبر وديسمبر دون تأخير".

وأشار إلى أهمية دور الرئيس الأميركي جو بايدن في إنجاح "خطة النصر" التي قال إنه سيناقشها معه عندما يلتقيان. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي "معظم قرارات الخطة تعتمد على بايدن بصفة خاصة، بالإضافة إلى حلفاء آخرين لكن هناك نقاطا معينة تعتمد على تعاون ودعم الولايات المتحدة".

ويقدم زيلينسكي تحديثات منتظمة حول إعداد الخطة لكنه لم يكشف إلا عن تفاصيل بسيطة عن فحواها، مشيرا إلى أنها تهدف إلى وضع شروط مقبولة لأوكرانيا بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام العام من الأزمة.