من هو إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين في آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه لغارة جوية دون أن يحدد الهدف. فيما زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن "الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قد استهدفت القائد العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل"، مشيرةً إلى أن المبنى المستهدف كان يضمّ اجتماعا لمسؤولين فلسطينيين وآخرين من حزب الله.

فمن هو القائد إبراهيم عقيل الذي ادّعت إسرائيل اغتياله؟

يُعتبر عقيل، المعروف أيضاً باسم «تحسين»، قائد منظومة العمليات الخاصة في حزب الله وعضو المجلس الجهادي، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.

كان عقيل عضواً رئيسياً بتنظيم الجهاد في ثمانينات القرن الماضي، وهو مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومتهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت ومركز المارينز عام 1983.

في 21 يوليو 2015، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية عقيل كـ"إرهابي" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

وفي 10 نوفمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل على أنه "إرهابي عالمي"، ورصدت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقال «برنامج مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة، في منشور عبر منصة إكس: "قبل أربعين سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا".