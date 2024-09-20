استمرار عمليات رفع الانقاض وانتشال الضحايا والمصابين من المبنى المستهدف بالضاحية

مازالت عمليات رفع الانقاض وانتشال جثامين الشهداء والمصابين مستمرة من المبنى المستهدف في الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية في منطقة حي القائم، حيث أخليت المنطقة ممن ليس لهم عمل لعدم إعاقة عمليات الانقاذ.

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