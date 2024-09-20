"سي إن إن" عن بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة: سنبلغ مجلس الأمن بإغلاق النافذة الدبلوماسية لحل الصراع مع لبنان

نقلت شبكة "سي إن إن" الاميركية عن بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة، بانها ستبلغ مجلس الأمن بإغلاق النافذة الدبلوماسية لحل الصراع مع لبنان.

واشارت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى اننا في مرحلة جديدة من الحرب، ونحن مستمرون في ملاحقة حزب الله وكل السيناريوهات مطروحة على الطاولة.

بدورها، ذكرت "فايننشال تايمز" نقلا عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، باننا لا نريد أن نرى تصعيدا أو جبهة ثانية في هذه الحرب.

وفي السياق، اشارت وكالة "مهر" نقلا عن مندوب ايران لدى الأمم المتحدة الى انه على مجلس الأمن وضع حد لجرائم إسرائيل في المنطقة عبر إجراءات حاسمة، ونحن ندين عدوان إسرائيل على الضاحية ونطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل.