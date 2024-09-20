"وول ستريت جورنال": وزير الدفاع الأميركي ألغى خططا للسفر إلى المنطقة بدءا من نهاية هذا الأسبوع

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "وزير الدفاع الأميركي ألغى خططا للسفر إلى المنطقة بدءا من نهاية هذا الأسبوع".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الاميركي "البنتاغون"، بأن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أمس وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد الحالي على الحدود بين إسرائيل وحزب الله.

وقبل يومين اعلن اوستن انه تحدث مع غالانت لـ"مراجعة التطورات الإقليمية وتأكيد دعمنا الثابت لإسرائيل" في وقت تواصل في إسرائيل حربها على غزة واعتداءاتها على لبنان والتي كانت آخر تفجيرات أجهزة الاتصال في مناطق لبنانية.

ولفت، في تصريح، إلى "أنني شددت على التزام الولايات المتحدة بجهود تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وردع الخصوم الإقليميين"، مضيفًا "أكدت على أولوية التوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".