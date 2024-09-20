نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس مكتب المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بان الرد على اغتيال النظام الصهيوني لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيأتي قريبا.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس مكتب المرشد الأعلى: الرد على اغتيال النظام الصهيوني لإسماعيل هنية سيأتي قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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