شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: القيادة السياسية لم تتوانى عن تحذيراتها حول تزايد الصراع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر حزب الحرية المصري، استمرار الاحتلال الإسرائيلي من شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي قصف مئات الأهداف في لبنان، بما فيها منصات إطلاق الصواريخ ومواقع بنية تحتية.

وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن تزايد الصراع فى المنطقة سيأتي بعواقب وخيمة وتداعيات التصعيد علي الاقتصاد اللبناني والاسرائيلى وتدمير للبنية التحتية للدول، وهو ما حذرت منه القيادة السياسية من قبل عدة مرات ولم تتوانى عن رفضها لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية.

وأضاف مهني، أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا خلال اللقاءات التي أجراها مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول، على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وكذلك التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والوصول لاتفاق للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنهاء الصراع فى قطاع غزة.

وأشار مهني، إلى أن مصر لها دور محوري في تحقيق الاستقرار ونشر السلام بالمنطقة فهي تضع الجميع أمام مسئولياتهم، وإنهاء الصراع وخاصة أن استمرار الوضع الراهن يقود الإقليم نحو الحرب والمواجهة، مضيفا أن مصر طالما حذرت من خطورة الصراع فى المنطقة لما يجلب تداعيات سلبية على إمدادات التجارة الدولية ومسارات سلاسل الإمداد مما يؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدول.