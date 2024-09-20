اشارت القناة 12 الاسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بان عدد القتلى بعملية اغتيال ابراهيم عقيل، قائد وحدة النخبة في الحزب المعروفة باسم "قوة الرضوان"، بين 8 و10 بينهم 3 من قادة الرضوان.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية، الى ان أكثر من 200 صاروخ أطلق من لبنان على إسرائيل خلال اليوم.
بدورها، اشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان خدمة الإسعاف رفعت درجة التأهب في صفوف طواقمها في جميع أنحاء إسرائيل.
وكانت أكسيوس نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، بان إسرائيل توصلت لنتيجة أنه لا تسوية للوضع على الحدود الشمالية دون تصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مصادر أمنية إسرائيلية: عدد القتلى بعملية اغتيال عقيل بين 8 و10 بينهم 3 من قادة الرضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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