"هآرتس": إبراهيم عقيل خرج صباح اليوم من المستشفى بعد إصابته بتفجيرات "البيجر"

أكّدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة مقتل رئيس دائرة العمليّات في "حزب الله" إبراهيم عقيل. ولفتت الى أنّه "بحسب التقارير الواردة في لبنان، استهدف الهجوم مبنى لحزب الله في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت".

ونقلت عن وكالة الأنباء الألمانية، أنّ عقيل فقد خرج من المستشفى صباح اليوم بعد إصابته في انفجار أجهزة "البيجر".