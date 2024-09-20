اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، الى ان إسرائيل توصلت لنتيجة أنه لا تسوية للوضع على الحدود الشمالية دون تصعيد، ولذلك تصعد الهجمات ضد حزب الله.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تل أبيب توصلت لنتيجة أنه لا تسوية للوضع على الحدود الشمالية دون تصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.