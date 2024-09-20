شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": صناعة الوعى قضية تشاركية لحماية المجتمع من الأفكار الظلامية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة تسعى لصناعة الوعى، وذلك من خلال بناء الإنسان المصرى، ذلك المحور الذى تعمل الدولة جاهدة عليه خلال الفترة الأخيرة، حيث تضمن برنامج الحكومة محورا مخصص لبناء الإنسان المصرى، وهناك العديد من المبادرات التى تواصل الحكومة إطلاقها تستهدف صناعة الوعى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مثلث تدمير الشعوب من خلال الأفكار الهدامة وبعض المعتقدات الخاطئة التى يتم الترويج لها عبر الوسائل المختلفة، وفى ظل التكنولوجيا ومواقع التواصل أصبح من السهل على قوى الشر نشر هذه الأفكار الظلامية، ويبقى الوعى هو فقط السلاح المنوط به مواجهة تلك المخاطر، وهذا يعنى ان الجميع معنى بمسألة صناعة الوعى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى، إلى أن الدولة تعمل على بناء الإنسان، وذلك من خلال تعليم وتنمية المهارات والقدرات، وترسيخ لمفهوم الهوية الوطنية، وتثبيتاً لأركان الجذور الحضارية، والتربية على النشأة السوية، والفكر السليم بعيدا عن المغالاة والتطرف والأفكار الشاذة، ويتبقى دور كبير للأسرة المصرية المعنية أيضا بحماية الأجيال الجديدة من هذه الأفكار، فصناعة الوعى ليست قاصرة على وزارة او هيئة او مؤسسة بعينها، الجميع معنى بصناعة الوعى والمشاركة فى بناء الإنسان المصرى.