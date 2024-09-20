شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مصر موقفها واضح فى الحفاظ على لبنان واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة لأضراره المختلفة وعواقبه الوخيمة على العالم أجمع، لافتا الى أن شعوب المنطقة هي التي تدفع الثمن لمثل هذه الأحداث.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي الاستماع إلى صوت مصر فضلا عن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تتزايد الاحداث أكثر، لافتا الى أن مصر موقفها واضح ومعلن من خلال الرئيس السيسي على رفضه لاتساع رقعة الصراع والتأكيد على الحفاظ على لبنان واستقراره وسيادته ضد أي محاولات إسرائيلية وعدوانية .

وتابع أن مصر تستهدف وقف التصعيد في المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب، وهذا ظهر جليا في موقف مصر الرسمي من وقوع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي .



