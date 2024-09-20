مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان سكة حديد فى أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مع قطار أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص مصرع السيدة "ولاء. ن. ع"، البالغة من العمر 31 عامًا، بعد أن صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان.

جرى نقل جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.