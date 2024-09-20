وزير التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا -فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، خلال زيارته لعدد من مدارس محافظة أسيوط اليوم الجمعة، جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان بداية سلسة ومنظمة للدراسة، مشيرا إلى أن كثافة الفصول في معظم المدارس لن تتجاوز 50 طالبًا، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وأضاف: "أهم أولوياتنا هي تقديم تعليم جيد لأبنائنا ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك في ظل الإمكانيات المتاحة."

كما أعلن الوزير عن نيته زيارة جميع المدارس، بما في ذلك تلك الموجودة في القرى، لمتابعة سير العملية التعليمية بنفسه.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة باتخاذه قرارات عديدة في فترة قصيرة، أكد عبد اللطيف أن جميع القرارات مدروسة جيدًا وتم اتخاذها بعد مشاورات وزيارات ميدانية واجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس والمتخصصين في التربية والتعليم.