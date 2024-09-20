بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية بوسط المدينة، وتعرف على ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوى من ساحات انتظار وأكثر من باركنج للسيارات، مع تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية، وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك,

وشملت عملية التطوير، فتح محور سنية طه ، والذى سيربط بين شارعي بشير بك والحدادين بطول 500 متر، وبعرض 15 متر فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابي.

وشدد محافظ أسوان، على استمرارية حملات إزالة الإشغالات بمحيط المسجد، وعدم استغلال ساحات الإنتظار كأماكن توسعات المقاهى والكافيهات، وأعطى توجيهاته باستكمال المرحلة الثانية، والتى تضم تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى على غرار حديقة الأزهر يضم بوابات وحدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى، وبالتالى يصبح متنفسا حيويا للمواطنين ومزارا سياحيا للزائرين.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مؤسسة أم حبيبة لتنفيذ المرحلة الثالثة والتى تشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .