إعلام عبري يكشف تفاصيل عن استهداف إبراهيم عقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن القيادي الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل كان قد خرج صباح اليوم من أحد مستشفيات بيروت بعد أن أصيب في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) قبل أيام.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستهدف هو إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هدف الاغتيال هو إبراهيم عقيل، وليس واضحا إذا ما كان اغتيل.

وقال مصدر طبي لبناني للجزيرة إن قتلى وجرحى سقطوا في الغارة الإسرائيلية على المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهتها قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن "5 شهداء أطفال سقطوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المنطقة المستهدفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.